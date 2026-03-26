El Festival de Porta Ferrada (Girona) tendrá a David Bisbal, Jordi Savall y The Corrs

Archivo - El director de orquesta, intérprete y musicólogo Jordi Savall, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 64 Festival de Porta Ferrada Occident, que se celebrará del 10 de julio al 20 de agosto en Sant Feliu de Guíxols, contará con una programación de más de 35 conciertos con David Bisbal, Jordi Savall, Rigoberta Bandini, The Corrs, Mónica Naranjo, Angus & Julia Stone, Los Delinqüentes y Sopa de Cabra.

En el primer año con Barcelona Events Musicals --organizadora del Festival Cruïlla-- como concesionaria, Porta Ferrada propone un "caleidoscopio" de propuestas con una vocación abierta, ha explicado su director artístico, Albert Mallol.

La programación se desplegará en diversos espacios de la ciudad en una edición que recuperará el Espai Port, con capacidad para 2.000 personas y que centrará la programación en julio, y que mantendrá el Guixols Arena del 6 al 20 de agosto, con una aforo de 6.500 personas para acoger los conciertos de gran formato.

El festival también se desplegará en el Monestir, el Teatre Auditori, la Sala Las Vegas e incorporará el Village Estrella Damm, situado en los jardines del Monestir, que abrirá los fines de semana de julio y todos los días en agosto con acceso gratuito y una programación propia.

El director de BEM, Jordi Herreruela, ha dicho que tiene "ilusión y respeto" por iniciar andadura con uno de los festivales más antiguos de España, y que han buscado dotar a Porta Ferrada de un aire más popular y en el que pudieran convivir diversidad de géneros a lo largo de sus seis semanas.

APERTURA CON JORDI SAVALL

Porta Ferrada se abrirá el 10 de julio en el Espai Port con un concierto de Jordi Savall dedicado a Marco Polo y la 'ruta de la seda', al que seguirá la Compañía Antonio Gades con el ballet fuego (11 de julio), Angus & Julia Stone (12 de julio), Snarky Puppy (17 de julio) y Benjamin Clementine (18 de julio).

El Espai Port completará su programación con Israel Fernández (24 de julio), el doble concierto de Maria Arnal y La Tania (25 de julio) y cerrará con Sopa de Cabra (26 de julio) en el marco de su gira del 40 aniversario.

El Guíxols Arena tomará el relevo con el concierto el 6 de agosto de Los Delinqüentes con Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, a los que seguirán The Corrs (9 de agosto), Siloé junto a Repion y Éxtasis (10 de agosto) y David Bisbal con apertura de Ernest Prana y Mariona Escoda (12 de agosto).

La programación en este escenario continuará con Rigoberta Bandini con la actuación previa de Maria Jaume (14 de agosto), Mónica Naranjo y Soleá Morente (15 de agosto), a la espera de que se anuncien nuevas incorporaciones al cartel que se prolongará hasta el 20 de agosto.

OTROS ESCENARIOS

La Sala Las Vegas acogerá a El Petit de Cal Eril (6 de agosto) y Clara Peya (12 de agosto), el Teatre Auditori Narcís Masferrer tendrá a Marc Parrot y Quartet Brossa (8 de agosto), Sandra Monforte (14 de agosto) y Tarta Relena (15 de agosto).

El Monestir de Sant Feliu de Guíxols será el escenario de una programación de carácter patrimonial y clásico con Fabio Biondi & Paola Poncet (17 de agosto), Orquestra Europa Galante (18 de agosto) y Tina Gorina (19 de agosto).

Herreruela ha explicado que el presupuesto oscilará entre los 4,5 y los 5 millones de euros, y ha dicho que se pondrán a la venta unas 60.000 entradas.