El Festival de Sitges abre con el remake 'Suspiria' y divide a los espectadores

Publicado 04/10/2018 18:02:17 CET

Los bailarines protagonizan la primera jornada del festival

SITGES (BARCELONA), 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 51 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebra en Sitges (Barcelona), ha abierto el mediodía de este jueves con un remake de la película de 1977 'Suspiria', de Dario Argento, reinterpretada por Luca Guadagnino, una propuesta que ha dividido a los espectadores.

La cinta propone la entrada de una joven bailarina estadounidense a una oscura y embrujada academia de danza, en la que terror y realismo se entrelazan de la mano de Tilda Swinton, en el papel de profesora, y Dakota Johson como alumna, amenizada con la banda sonora de Thom Yorke.

Guadagnino _-director de cintas como 'Call me by your name' y 'Cegados por el sol'_- ha planteado una cinta de 152 minutos que traslada la acción de Friburgo a Berlín dividida por el muro, con una propuesta que mantiene distancias respecto a la original, de la que le separan 40 años.

En el remake la danza toma protagonismo por encima del color, así como la invocación de un nuevo mundo en un Berlín dividido por parte de las bailarinas y profesoras de la academia, una relectura que algunos espectadores han encumbrado a "mejor película de terror del año", mientras que otros han denostado por su tediosidad e intrascendencia.

Al final de la proyección los aplausos han sido fríos y numerosos comentarios han apuntado hacia la decepción, el aburrimiento e incluso el "ridículo", mientras que otros han señalado que la cinta es más completa que la original.

La organización de la película, que tenía programado un photocall y una rueda de prensa con la protagonista Tilda Swinton, ha cancelado estos eventos por motivos personales y no será hasta el atardecer cuando la actriz pronuncie unas palabras al recoger el Gran Premio Honorífico del festival.

ANGUSTIANTE 'CLÍMAX'

Este jueves también se ha proyectado la angustiante 'Clímax', del francés Gaspar Noé, donde una compañía de bailarines termina uno de sus ensayos y decide relajarse un rato sin sospechar el rumbo que tomarán los acontecimientos a causa del consumo de drogas.

A falta de la rueda de prensa con el equipo de la película prevista para este viernes, los espectadores han considerado este viaje alucinógeno entre insoportable y vacío, mientras que otros han ensalzado su genialidad.

Entre otros, el festival también ha acogido la proyección este jueves del thriller psicológico 'Ánimas', escrito y dirigido por Laura Alvea y José Ortuño, inaugurando la sección Noves Visions, que se adentra en la psique adolescente.