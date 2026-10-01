El Festival de Sitges incorpora a Casey Affleck y Heather Graham y aumenta un 19% sus ventas

Rueda de prensa del Festival de Sitges con la directora de la fundación Mònica Garcia - FESTIVAL DE SITGES

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, que se celebrará del 8 al 18 de octubre, ha incorporado al actor y director Casey Affleck y a la actriz Heather Graham a su nómina de invitados, y ha incrementado un 19% su recaudación en los primeros días de venta de entradas respecto al año anterior.

En una rueda de prensa institucional a una semana del inicio del festival, la directora de la fundación, Mònica Garcia, acompañada de la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell, y el director del Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), Edgar Garcia, ha presentado los dos anuncios oficiales de esta edición del festival, informa en un comunicado.

A los talents anunciados como los directores Peter Jackson, Robert Eggers y Nicolas Winding Refn; las actrices Amy Irving, Meiko Kaji y Bárbara Rey; el actor y director Danny DeVito y los actores Kevin Bacon y Michael Ironside, se ha confirmado la presencia de Casey Affleck y Heather Graham.

Affleck presentará la película 'Colony' en la sección Oficial Fantastic a competición del festival, de la que es director y guionista, mientras que Graham trae 'What happened to Doris?', de Nick Simon, dentro de la sección Panorama.

WOMANINFAN

La iniciativa WomanInFan del festival contará con su primer documental homónimo, firmado por la directora de la fundación Mònica Garcia y que forma parte de la sección Sitges Documenta, y la publicación del libro 'Horror Girls: Latinoamérica'.

La programación de Sitges Industry prepara jornadas con vocación internacional que celebran la memoria del cine fantástico y el vínculo entre profesionales, y celebrará el 30 aniversario de la ópera prima de Alejandro Amenábar 'Tesis'.

El festival volverá a celebrar un año más su tradicional Zombie Walk el sábado 10 de octubre, el centro cultural Miramar acogerá una exposición sobre la figura del niño malvado en el cine y el Miramar las muestras 'The Dark Side of Cinema' y 'Música per malsons'.