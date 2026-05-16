El Festival de Sitges presenta el cartel de la 59 edición, inspirado en la película 'Carrie'

Cartel oficial de la 59 edición del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya - FESTIVAL DE SITGES

BARCELONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El 59 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya ha presentado el cartel de la edición de este año, inspirado en la película 'Carrie', dirigida por Brian De Palma, que celebra su 50 aniversario, ha informado en un comunicado.

En un acto en el Fantastic Pavillion del Marché de Film del Festival de Cannes este sábado, en el que han participado el director artístico del Festival de Sitges, Ángel Sala, y la directora de la Fundació Sitges, Mònica García i Massagué, se ha presentado el nuevo cartel y un avance del documental 'WomanInFan', dirigido por García.

El cartel presenta una figura femenina adolescente cubierta de tiras rojas con purpurina, que remite a una de las escenas de 'Carrie', poniendo en el centro el 50 aniversario de la cinta y el cine de terror adolescente de los años ochenta.

Por otro lado, la 59 edición del Festival también tratará el tema del "mal vinculado a la infancia", un tema que se observa en la película '¿Quién puede matar a un niño?', dirigida por Narciso Ibáñez Serrador, que también celebra su 50 aniverario.

Por otra parte, se ha visto un avance del documental 'WomanInFan', que reúne las experiencias de una veintena de directoras, actrices, investigadoras y programadoras de festivales que retratan las "dificultades que han afrontado tradicionalmente" las mujeres en la industria, y que se estrenará en el Festival fuera de competición.