El Festival Strenes de Girona cierra con más de 32.500 espectadores y un 90% de ocupación

Festival Strenes - FESTIVAL STRENES

GIRONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Strenes de Girona ha cerrado con más de 32.500 espectadores en sus 34 propuestas programadas, 21 de los 28 conciertos de pago 'sold out' y un 90% de ocupación en su edición "con más afluencia de público", informa este lunes en un comunicado.

El festival, que se ha celebrado desde el 27 de marzo al 3 de mayo, ha vendido 31.170 entradas de las 34.530 que se pusieron a la venta, una cifra que representa un 90% de ocupación, y a los conciertos con entrada libre asistieron 1.400 personas.

Esta edición del Strenes ha recuperado el pabellón de Fontajau para conciertos, como en el caso de la actuación de Joan Dausà, y con la cifra de asistentes el festival subraya que "reafirma su papel como el gran escaparate de los estrenos musicales del país y consolida a Girona como epicentro de la música en directo".