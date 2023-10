El Festival Temporada Alta de Girona acoge 'Qui a tué mon père' con Édouard Louis en el escenario

La obra aborda el relato personal del autor y las desigualdades sociales



El Festival Temporada Alta abordará este fin de semana "las contradicciones privadas de un hombre roto" con el espectáculo 'Qui a tué mon père', que representará su propio autor, Édouard Louis, sobre el escenario con dirección de Thomas Ostermeier en El Canal-Centre d'Arts Escèniques de Salt (Girona).

En rueda de prensa este viernes en Barcelona, Édouard Louis ha explicado que la idea de subir al escenario se la propuso Ostermeier, que ya había adaptado su libro 'Historia de la violencia' y a quien admira mucho, ha asegurado, además de añadir que trabajar con él fue fácil: "Tardamos una semana en construir esta obra".

Sobre la obra, publicada en 2018, el escritor afirma que aborda su propia historia personal, como homosexual en un pueblo de la Francia profunda y su relación con su familia, y cómo las desigualdades sociales afectan a las vidas de las personas.

Tras vivir unos años en París, el autor explica que volvió a su ciudad natal y que se encontró a su padre como "un hombre completamente destruido, de unos 52 años, que le costaba mucho caminar y respirar, sin tener ninguna enfermedad".

"Se había quedado destruido por el lugar que había tenido que ocupar en el mundo, porque a las clases populares cada vez les cuesta más acceder a la medicina y a las ayudas sociales. Cuando vi a mi padre en estas condiciones pensé 'Pero ¿qué ha pasado? ¿quién le ha matado?'", ha relatado Louis, haciendo referencia al título.

TEATRO, "UNA LIBERACIÓN"

Preguntado por su relación con el teatro, Louis ha afirmado que cuando era pequeño había hecho teatro de forma amateur y que cuando hizo una improvisación por primera vez sintió "una liberación inmensa", y que a partir de ese momento estuvo siempre presente en su vida.

Además, el escritor ha asegurado que el teatro, "de hecho, forma parte de la vida de muchas personas homosexuales".

"Estás siempre con un rol. Yo cuando era pequeño, para que no me discriminaran, intentaba ser más masculino. Tenía el rol de que me gustaban las cosas comunes de la masculinidad --la cerveza, el fútbol o las chicas--. Se podría decir que ser gay es como ser un actor forzado", ha destacado.

'Qui a tué mon père' fue estrenada en el Théâtre de la Ville de París y el autor afirma que para él esto fue en sí mismo un acto político: "Hacer subir una historia de las clases populares a un teatro prestigioso, que no está acostumbrado a tratar estas historias, para mí ya es interesante".

Por último, preguntado por si volverá a hacer teatro, ha respondido que no lo cree, porque para él es muy diferente escribir y hacer teatro, y reconoce que le daba miedo subir al escenario pero que se animó cuando en el montaje Ostermeier le dijo "David Bowie lo habría hecho".