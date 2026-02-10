El Festival Terramar de Sitges (Barcelona) tendrá a Sílvia Pérez Cruz, Joan Dausà y Sergio Dalma

Archivo - La cantante Sílvia Pérez Cruz durante un concierto en el festival Noches del Botánico, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, a 2 de julio de 2025, en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Festival Terramar CaixaBank de Sitges, que se celebrará del 31 de julio al 12 de agosto en los Jardins de Terramar, ha anunciado entre sus primeros artistas confirmados a Sílvia Pérez Cruz, Joan Dausà, Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay y Sergio Dalma.
En un comunicado, el festival también ha confirmado las actuaciones de Els Amics de les Arts+Ginestà, el espectáculo de homenaje a Michael Jackson 'This is Michael', Sopa de Cabra y la banda tributo de Queen Good Save the Queen.
El festival abrirá con Sílvia Pérez Cruz, que celebra 30 años de trayectoria artística, el 31 de julio, a los que seguirán Sergio Dalma (1 de agosto), Joan Dausà (2 de agosto), Earth, Wind & Fire Experience (5 de agosto), Els Amics de les Arts + Ginestà (8 de agosto), 'This is Michael' (9 de agosto), Sopa de Cabra (11 de agosto) y God Save the Queen (12 de agosto).