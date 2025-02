El Festival Terramar de Sitges (Barcelona) tendrá a The Beach Boys, Ana Belén, Zaz y Pecos

BARCELONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 8 Festival Terramar CaixaBank de Sitges (Barcelona), que se celebrará del 25 de julio al 10 de agosto, tendrá en su programación a The Beach Boys, Ana Belén, Zaz, Sara Baras y Pecos, ha informado este viernes la promotora Terra Music & Events en un avance del cartel.

El festival se abrirá el 25 de julio con The Beach Boys con su 'The Sounds of Summer Tour', a los que seguirán Ana Belén (26 de julio), Zaz (27 de julio), Mikel Erentxun (5 de agosto), Lax'n'Busto (6 de agosto), Sara Baras (7 de agosto), Pecos (8 de agosto) y Kool & The Gang (9 de agosto).

En 2024, el Festival Terramar CaixaBank obtuvo un impacto económico de 9,7 millones de euros, generado por el propio evento en el conjunto de su actividad económica, aumentando 1,65 millones respecto al año anterior: 4,5 millones corresponde al impacto directo que la actividad tiene en la economía local.