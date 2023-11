El Festival Tomorrowland estrenará en Barcelona una experiencia inmersiva

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival de música electrónica Tomorrowland, con sede en Boom (Bélgica), estrenará el 15 de diciembre en el espacio inmersivo Aribau de Barcelona 'The Great Library of Tomorrow', una experiencia inmersiva a través del universo de este festival, ha informado este lunes en un comunicado.

Diseñado por el equipo creativo de Tomorrowland y Xtended Reality Music Hub y que estará en Barcelona hasta marzo, la experiencia se adentra en los diferentes mundos y temáticas del universo Tomorrowland, desde 'World of the Great Tree' a 'Realm of Melodia'.

Los visitantes podrán recorrer durante una hora por un espacio de 1.000 metros cuadrados con diversas instalaciones de arte digital, lo que permitirá explorar algunas de las "características, valores y objetivos clave" de Tomorrowland en un metaverso de realidad virtual.