El Festival Vida se celebra desde este jueves al sábado con Hot Chip, Beirut y Madness

Publicado 04/07/2019 4:15:13 CET

Tendrá una sección electrónica con Todd Terje y The 2 Bears

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El VI Festival Vida se celebrará entre este jueves y domingo en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) con las actuaciones de Hot Chip, José González, Beirut, Sharon Van Etten, Madness y The Charlatans, entre más de una cincuentena de actuaciones.

Empezarán este jueves Hot Chip y José González, en una jornada con Sleaford Mods, Fat White Family, Él mató a un policía motorizado y Julia Jacklin.

El viernes será el turno de Beirut, Sharon Van Etten, Kevin Morby, Temples, Superchunck, Marlon Willian, Didirri y Westerman, mientras que el sábado el festival acogerá a Madness y The Charlatans, así como a Polo&Pan, Gus Dapperton y Nacho Vegas, entre otros.

El festival ha creado el espacio Vida Club como paraguas de la programación electrónica, y en esta edición estará protagonizado por Todd Terje, The 2 Bears, Louise Chen, Ramon Castells y EOTR DJs, entre una veintena de dj.

Este espacio estará protagonizado por djs con residencia en clubes y festivales, tanto nacionales como internacionales, así como por "agitadores culturales" de diferentes ámbitos.

Los Dj que formarán parte de esta edición serán Alec Sun (Novo Café Lisboa), Arnau Sabaté (Primavera Sound), Bilbadino, Binaural DJ, Bonnie & Clyde Djs (Time Out Barcelona), Cult Of Zanzibar (PoolArea Djs, BeGun, Telexketch), Discommon, Famèlic Djs, George Best Club Djs, Germà Gran Dj (FIB) y Hidden Djs (Hidden Track Records).