El Festival·B abre este jueves una edición con Guitarricadelafuente, Mushkaa y Maria Arnal

Archivo - El artista Álvaro Lafuente Calvo conocido como 'Guitarricadelafuente' posa para las cámaras de Europa Press, a 14 de mayo de 2025, en Madrid - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 12 Festival·B, que se celebra en el Parc del Fòrum de Barcelona, abre este jueves una programación de tres días con un cartel en el que figuran artistas como Guitarricadelafuente, Mushkaa, Maria Arnal, La Plazuela, Natalia Lacunza, Rusowsky y Yung Beef.

El festival ha incorporado en esta edición una jornada inaugural de jueves, ampliando de esta forma su propuesta y consolidándose como uno de los escaparates de las nuevas tendencias en el pop, el indie, el trap, la electrónica y las sonoridades urbanas.

La jornada del jueves estará presidida por Natalia Lacunza, con su nuevo universo pop, y contará con artistas como Jimena Amarillo, Las Petunias, Tarchi, C Marí y Mala Gestión.

El viernes será el turno de Mushkaa y Yung Beef, en una jornada en la que también actuarán Mvrk, Akriila --única propuesta internacional del cartel--, Xiyo y Fernandezz, Leïti, D Valentino y Juicy Bae.

El festival cerrará el sábado con Guitarricadelafuente con las canciones de 'Spanish Leather', a las puertas del estreno de la película 'La bola negra', Maria Arnal, Rusowsky, La Plazuela, Alosa, Sanguijuelas del Guadiana, Pablo Pablo, Cupido y Biznaga.