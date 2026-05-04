FGC inicia una ronda de visitas a los ayuntamientos de la línea Lleida-Manresa

Imagen de la reunión en el Ayuntamiento de Mollerussa. - GENERALITAT

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha comenzado una ronda de visitas institucionales a los municipios de la línea Lleida-Manresa para dar a conocer el proyecto y detallar las actuaciones previstas en las estaciones de las líneas RL3 y RL4 una vez que FGC Rail asuma su gestión, informa este lunes en un comunicado.

La primera reunión se ha celebrado en el Ayuntamiento de Mollerussa (Lleida), donde el presidente de la compañía, Carles Ruiz, ha explicado que el nuevo modelo supondrá un incremento de frecuencias hasta las 14 circulaciones diarias entre Lleida y Cervera (Lleida), de las que 5 llegarán hasta Terrassa (Barcelona).

La operadora también invertirá en la adecuación de las estaciones con la instalación de sistemas de información en tiempo real, máquinas de autoventa de billetes, mejoras en la accesibilidad y una renovación de la señalética e imagen corporativa.

El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha celebrado el cambio de gestión "para ganar fiabilidad en el servicio" y ha propuesto colaborar para que el edificio de la estación sea un espacio abierto a la ciudad.

De forma paralela, la compañía está ejecutando la ampliación del taller del Pla de Vilanoveta para convertirlo en el Centro Operativo de Rodalies de Lleida, que incluirá un túnel de lavado, un torno de ruedas y simuladores de conducción para la formación del personal.