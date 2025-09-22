FGC, Metro y Tram prestarán servicio ininterrumpido el martes por la noche en Barcelona por La Mercè

Archivo - Varias personas en el metro - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el Metro de Barcelona y Tram prestarán servicio ininterrumpido el martes 23 de septiembre por la noche en Barcelona por las fiestas de La Mercè.

Según ha informado este lunes la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) en un comunicado, este mismo servicio también se ofrecerá del viernes 26 al domingo 28 de septiembre.

Asimismo, en el Metro habrá más trenes en todas las líneas convencionales, principalmente en las franjas horarias de última hora, y los refuerzos se llevarán a cabo coincidiendo con los eventos más multitudinarios.

El servicio de bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) se reforzará los días 23, 24, 26, 27 y 28 para incrementar la capacidad de los buses en los actos principales de las fiestas y mejorará los intervalos de paso en aquellos eventos donde se prevé más afluencia de público.

Por su parte, FGC reforzará el servicio en las líneas urbanas las noches del martes 23, viernes 26 y sábado 27 de septiembre.

Los tranvías circularán toda la noche del martes 23 de septiembre y de forma continuada desde las 5 horas del viernes 26 hasta las 24 horas del domingo 28 de septiembre.

El servicio de Rodalies del área de Barcelona será el propio de un día festivo durante el 24 de septiembre, mientras que los trenes regionales circularán con frecuencias de jornada laborable.

Finalmente, el Nitbus ofrecerá su servicio habitual, con una frecuencia de paso de 20 minutos en todas las líneas durante toda la noche.