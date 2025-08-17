La fibra óptica pública catalana alcanza el 72% de municipios, con la previsión del 100% en 2028

Municipios con acceso y previsión de próximas localidades - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La red de fibra óptica de titularidad pública en Catalunya ha alcanzado los 7.500 kilómetros y 684 municipios, por lo que el 72% de municipios tienen punto de acceso a esta red, y la Generalitat "reafirma su compromiso de llegar al 100% de los municipios conectados esta legislatura", que debe acabar en 2028.

El Govern ha desplegado en un año de legislatura 1.433 kilómetros nuevos y ha dado punto de acceso a 131 nuevos municipios, informa la Conselleria de la Presidencia este domingo en un comunicado.

Hay 650 kilómetros más en fase de obras, que permitirán superar este año los 8.000 kilómetros y sumar 739 municipios conectados (el 78% de municipios catalanes).

INVERSIÓN

El despliegue previsto para este año, junto a las obras preparatorias para seguir ampliando la red, supone una inversión de 91,5 millones de euros.

La inversión acumulada del proyecto supera los 300 millones, y por cada euro invertido la red pública genera un retorno social de 12,85 euros.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Esta red conecta servicios públicos como escuelas, centros de salud y dependencias municipales, y también está abierta a operadoras privadas para que hagan llegar servicios de conectividad a personas y empresas, sobre todo en zonas rurales y poco pobladas.

El Govern tiene otros dos proyectos "clave" sobre conectividad: conectar todas las sedes de la Generalitat en la red pública de fibra óptica, y hacer un protocolo con las operadoras y el mundo local para mejorar la conectividad y la gestión de incidencias.