La fiesta ilegal de La Sénia (Tarragona) entra en su cuarto día con unos 400 asistentes pese al frío

Polígono de les Mataltes, en La Sènia (Tarragona)

La fiesta ilegal que se celebra en unas naves industriales de La Sénia (Tarragona) desde Nochevieja entra este domingo en su cuarto día sin incidentes y con entre 350 y 400 asistentes, según la Policía Local, pese al frío en la zona.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado a Europa Press que no se han producido incidentes y que, como en los días anteriores, las personas van abandonando el recinto a medida que avanza la semana después de reunir a un millar de personas la noche de Fin de Año.

Los agentes realizan controles de alcohol y drogas a aquellos que abandonan la fiesta y tratan de contactar con los propietarios de las naves industriales, actualmente en desuso, que según informó este viernes la alcaldesa de La Sénia, Victòria Almuni, han iniciado un proceso de denuncia.