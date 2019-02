La Filmoteca de Catalunya ahonda en los "personajes inquietantes" de Barbet Schroeder

Publicado 01/02/2019 14:41:45 CET

El centro proyectará este sábado su último largometraje, centrado en el monje budista Wirathu

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Catalunya se adentrará hasta el 26 de marzo en los "personajes inquietantes" del director Barbet Schroeder, en una restrospectiva que recupera casi la totalidad de su obra, con énfasis en sus títulos más emblemáticos.

"No quiero denunciar a mis personajes, sino que me esfuerzo para que me expliquen cómo piensan y cómo se ven a ellos mismos", ha destacado el cineasta en rueda de prensa este viernes, uno de los artífices del movimiento francés 'Nouvelle vague'.

El último en pasar por su lente ha sido Ashin Wirathu, monje integrista budista, conocido por promover el odio racial y la islamofobia en Birmania, y que protagoniza el largometraje 'El venerable W.' (2017), programado para este sábado.

"Cuando llegué a Birmania, nadie conocía el genocidio de los rohyinás, pero dos años después se convirtió en el foco mediático mundial", ha destacado el director.

También ha puesto énfasis en "la gran cantidad de noticias falsas que circulan en Internet, especialmente en Facebook, y que buscan atiar el odio en el país".

'Mostrar sin juzgar' es el título que la Filmoteca ha escogido para la retrospectiva, pues el autor ha insistido en que no le gusta dar explicaciones de sus personajes --entre los que se encuentran dictadores, asesinos y narcotraficantes--, dado que busca en todo momento "sorprender y sorprenderse".

Además de su último largometraje, entre los filmes destacan 'La virgen de los sicarios' (2000), la mejor de sus creaciones según el propio Schroeder, y 'El misterio Von Bullow' (1990), que valió el Óscar a mejor actor a Jeremy Irons.

El ciclo se inaugurará esta tarde con un diálogo entre Schroeder y el director de la Filmoteca, Esteve Riambau, seguido de la proyección de 'Maîtresse', una historia de amor sadomasoquista en que, tal y como marca su sello creativo, "la cámara no es ni cómplice ni culpable".

Autor prolífico, Schroeder ha empezado a trabajar en la adaptación cinematográfica del libro 'El arte de perder', de la francesa Alice Zeniter y Premio Goncourt 2017, con el que persigue retratar la guerra de Argelia y la situación de los inmigrantes en Francia: "Hay escenas magníficas en cada página", ha expresado.

APRENDIZ DE JEAN-LUC GODARD

El director, nacido en Irán, criado en Colombia y educado en Francia, ha repasado sus inicios en el cine en la década de los 60, al lado de su maestro Jean-Luc Godard: "Cogí el Reunalt de mi madre, me presenté en su estudio y me ofrecí a ser su asistente, incluso sin cobrar", ha recordado.

Así empezó una carrera que, de acuerdo con su trayectoria personal, le ha llevado a explicar historias alrededor del mundo, en la que, según ha remarcado, siempre ha buscado "la contradicción y escapar de la obviedad".

UN PRODUCTOR AVANZADO A SU TIEMPO

Conocido también por haber sido productor de Erich Rohmer, Jacques Rivette y Néstor Almendros, Schroeder ha señalado que "más que una cuestión de dinero, la producción es el impulso de ir en una dirección cuando uno detecta una necesidad".

Aunque fue uno de los más destacados en la década de los 60 y los 70, también conoció el fracaso con el conjunto de cortometrajes 'París visto por...', grabados en 16 milímetros que, quisiendo ser el manifiesto de la 'Nouvelle Vague', supusieron el fin del movimiento organizado.

"La idea era que cada director crease posteriormente un largometraje imitando la técnica de los 16 milímetros, pero los medios de entonces no lo permitieron, algo que con la tecnología actual hubiese sido perfectamente posible", ha asegurado.