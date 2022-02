La Filmoteca de Catalunya cumple diez años en el Raval con más de 1.290.000 espectadores

Para celebrarlo, ha programado sesiones que "reflejan sus distintas caras"

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Catalunya celebra este mes el X aniversario de su traslado al barrio del Raval de Barcelona, por donde han pasado 1.290.648 espectadores, según ha explicado este lunes el director de la institución, Esteve Riambau, en una rueda de prensa que ha contado con la presencia de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

El centro también ha detallado que en estos diez años se han programado 13.075 sesiones con una media de 99 espectadores cada una, y que el año con más público fue 2015, con 148.769 espectadores, mientras que en 2020, cuando se cancelaron el 50% de las sesiones por la pandemia, acudieron 66.752 espectadores.

Asimismo, 57.990 alumnos han asistido a las sesiones de la Filmoteca para escuelas; se han acogido 28 exposiciones --una novedad de la sede del Raval--, y han abierto un repositorio digital con más de 63.000 piezas de material gráfico.

Para celebrarlo, la Filmoteca ha programado esta semana sesiones que "reflejan sus distintas caras", en palabras de Riambau, con restauraciones antiguas y recientes, como 'Jet Lag: Vértigo en Manhattan', de Gonzalo Herralde, y películas como 'Film, the Living Record of our Memory', de Inés Toharia, sobre la preservación fílmica.

También han organizado ciclos como el 'Filmoteques amigues', que dedicará su primera sesión a la Cinémathèque suisse, y otro centrado en los "momentos inolvidables" del centro con el que se proyectarán las películas 'Reborn', de Bigas Luna, y 'The Last Picture Show', de Peter Bogdanovich, entre otras.

Además de las sesiones de esta semana, la Filmoteca programará actividades a lo largo de todo el año.

EL CENTRO EN TODA SU EXTENSIÓN

En su intervención, Garriga ha descrito la Filmoteca como un elemento clave para el sector audiovisual catalán en general y el cine en particular, y ha reivindicado el centro "en toda su extensión", esto es, con sus dos salas de exhibición, la biblioteca, el archivo y el Centre de Conservació i Restauració de Terrassa (Barcelona), que se abrió meses después de la inauguración de la sede.

También ha recordado el proceso de traslado del Raval, en el que estuvo presente como gerente del Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), y que implicó un cambio de paradigma para la institución, puesto que concentraron en un único edificio las proyecciones, las exposiciones, los servicios educativos y la biblioteca.

A su vez, Riambau ha valorado de forma muy positiva la decisión de trasladar la sede al Raval, donde asegura que se han sentido muy bien acogidos pese a algunas advertencias "apocalípticas" de entonces.

El director ha dicho que, desde que dirige la institución en 2010, su filosofía ha sido la de "abrir y compartir", programando cine clásico y contemporáneo, y haciendo hincapié en el cine como el lenguaje más capaz de dialogar con las otras artes.

También ha reivindicado su papel en la promoción de nuevos cineastas catalanes, y ha dicho que es por ello que han encargado a Albert Serra la imagen de la celebración, así como un cortometraje inédito.