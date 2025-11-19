El filósofo Georges Didi-Huberman gana el premio de ensayo del Museu Tàpies

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El filósofo e historiador del arte francés Georges Didi-Huberman ha ganado el II Premio Internacional de Ensayo Gesto de ayer, pensamiento de hoy que impulsa el Museu Tàpies de Barcelona, dotado con 10.000 euros y una residencia de investigación en el museo que desembocará en un ensayo relacionado con el artista.

El comité del premio, impulsado en la colaboración del Museu Tàpies con la Càtedra UPF-Antoni Tàpies, cuenta con un comité asesor formado Manuel Borja-Villel, Pilar Cortada, Eva March, Carmen Pardo, Josep Ramoneda, Alicia Rodés, Valentín Roma, la directora del Tàpies, Imma Prieto, y el jefe de colecciones, Pablo Allepuz, informa este miércoles el museo en un comunicado.

El museo ha considerado a Didi-Huberman "una de las voces más influyentes del pensamiento europeo contemporáneo", y ha destacado sus investigaciones en torno a la relación entre pintura y cuerpo, la presencia transhistórica de símbolos y la materialidad de la imagen, que adquieren nuevos significados y resonancias al aproximarse a la producción de Tàpies.

Por su parte, la antropóloga argentina Rita Segato, galardonada en la primera edición del premio, ha presentado el ensayo 'Tàpies i jo: una exégesis recíproca', volumen que inaugura la colección Assaigs sobre Tàpies en la nueva línea editorial del museo.

El museo ha impulsado una línea editorial que se estructura en tres colecciones: Assaigs sobre Tàpies, que inaugura Segato y que en 2026 incluirá una obra a cargo de José Manuel Costa Abad y en 2027 de Didi-Huberman; Assaigs de Tàpies, que recuperará textos del artista, y Mirades contemporànies al voltant de Tàpies, que reunirá las reflexiones surgidas en los simposios y jornadas de estudio.