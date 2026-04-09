Finaliza la alerta Transcat por vertido corrosivo en la C-32 en Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Imagen de la C-32 donde ha volcado un camión - TRÀNSIT

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil de la Generalitat ha desactivado este jueves la fase de alerta del plan especial de emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Catalunya (Transcat) por el vertido de líquido corrosivo por un accidente de un camión en la C-32 en Sant Pere de Ribes (Barcelona), que ha obligado a cortar la vía en los dos sentidos.

Protección Civil ha informado en un comunicado que el Servei Català de Trànsit (SCT) aún mantiene cortada la vía en ambos sentidos desde las 13.48 horas y ha añadido que el vehículo ya ha sido retirado y que actualmente están llevando a cabo la limpieza de la calzada, el reasfaltado y la retirada de la carga.

Por otra parte, ha concretado que la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha confirmado que el suceso ha afectado la calzada y zonas adyacentes "sin llegar a contaminar el cauce de la riera cercana" y que han aplicado medidas de contención y se ha indicado minimizar el uso del agua en tareas de limpieza para evitar la dispersión de los productos.