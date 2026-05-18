Finaliza la conservación del retablo de la virgen del Carme de la Catedral de Tortosa (Tarragona)

Archivo - Parte del retablo restaurado. - R.MAROTO - OBISPADO DE TORTOSA - Archivo

TARRAGONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de Tortosa y el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (Crbmc) han finalizado los trabajos de conservación del retablo barroco de la Mare de Déu del Carme i les Ànimes del Purgatori de la Catedral de Santa Maria Tortosa (Tarragona).

La pieza, de 11 metros de alto por 7 de ancho y obra de Antoni Ferrer, data de 1713-1715 y está hecha de madera policromada y dorada combinando arquitectura, escultura y pintura, informa el Obispado de Tortosa en un comunicado de este lunes.

Antes de la intervención, el retablo presentaba un estado de conservación "deficiente" con un importante ataque de insectos xilófagos, descohesiones y levantamientos de policromía, así como una acumulación notable de polvo y suciedad superficial.

El criterio de la intervención ha sido el de "mínima intervención", priorizando la estabilización de las alteraciones más graves y respetando las restauraciones anteriores siempre que no comprometieran la seguridad, la estabilidad de las partes originales.

El equipo ha limpiado de forma integral el retablo, dejando al descubierto una inscripción manuscrita hasta ahora oculta en que el escultor deja constancia de su autoría.

Asimismo, se ha desinfectado el conjunto contra los xilófagos, se ha fijado la policromía descohesionada y se ha llevado a cabo un refuerzo estructural, entre otros.

Los trabajos han puesto de manifiesto "la complejidad técnica e histórica" del conjunto, especialmente por la coexistencia de elementos originales barrocos con incorporaciones posteriores del siglo XX.