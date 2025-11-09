Finalizan las obras de urbanización de la parte superior de la Via Augusta de Barcelona

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bracelona ha finalizado las obras de urbanización de la parte superior de la Via Augusta de Barcelona, una actuación sobre una superficie de 600 metros cuadrados que incluye un lateral de esta vía, un tramo de la calle del General Vives y los primeros metros de la calle de Isaac Albéñiz.

Estas actuaciones han permitido mejorar la movilidad de la calle, además de crear nuevas zonas verdes e implantar nuevo mobiliario urbano, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

Las principales reformas se han centrado en la ampliación y pavimentación de aceras, adaptándolas a las nuevas alineaciones de los futuros edificios, la creación de parterres con vegetación y la construcción de una escalera para solventar el desnivel al lado de la futura edificación.

Respecto a la pavimentación, se ha utilizado pavimento para aceras con piezas de baldosa de cuatro pastillas y la intervención ha servido para mejorar la iluminación con lámparas led.

Este proyecto ha contado con una inversión de 152.748 euros y suponen la continuación de los trabajos de mejora iniciados en el año 2021, que sirvió para crear zonas verdes y ofrecer suministros a las nuevas promociones de vivienda.