Finalizan el plan funcional del Hospital Alt Penedès-Garraf de Vilanova (Barcelona) que abrirá en 2038

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha anunciado que la Región Sanitaria del Penedès ha finalizado el Plan Funcional del futuro Hospital de l'Alt Penedès-Garraf de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que prevé dar cobertura a 215.000 personas en 2038.

Así lo ha dicho durante su intervención en la Comisión de Salud del Parlament de este jueves, en la que ha apuntado que el documento está pendiente de la aprobación definitiva, y una vez validado, en 2026 se prevé iniciar la redacción del plan de Espacios, que concretará la distribución de quirófanos, plantas, habitaciones y el resto de áreas asistenciales.

Paralelamente, la Conselleria continúa la tramitación de los terrenos que deben acoger el nuevo hospital: la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) debe evaluar que las parcelas propuestas por el Ajuntament de Vilanova no sean inundables.

La decisión sobre la ubicación permitirá definir el calendario completo del proyecto.

RECLASIFICACIÓN DE TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS

Pané ha afirmado que le parece correcta y "adecuada" la reclasificación de los técnicos superiores y auxiliares, y que la defendió en el Consejo Interterritorial donde se abordó la cuestión.

Ha señalado que otras de las reivindicaciones de dicho colectivo deben enmarcarse en el convenio del Institut Català de la Salut (ICS), que es un "organismo autónomo" a quien corresponde la competencia de la negociación sindical, y no a la Conselleria.

"¿Cómo no podemos estar de acuerdo en mejorar las condiciones? Pero de esto no podemos hacer demagogia, por favor. Por lo tanto, ¿a quién le toca discutir esto? Pues a los que son los representantes de los trabajadores. ¿Con quién? Con las entidades que tienen que hacer funcionar los hospitales", ha afirmado.

Ha señalado que Catalunya asigna las funciones y competencias de forma distinta a otras comunidades autónomas: "Yo entiendo y comprendo cuando vienen los sindicatos estatales y nos piden a la Conselleria funciones que no tenemos. Y no me las quiero quitar de encima. Pero en cambio, las que tenemos las quiero ejercer con toda su integridad".

Asimismo, ha apuntado que cuestiones como la reducción de la edad de la jubilación "ni siquiera son competencia del Estatuto Marco", sino que debe intervenir el Ministerio de Seguridad Social.

CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE HUELGA

Los grupos parlamentarios de Comuns, Junts, ERC, PP, la CUP y el grupo mixto han preguntado a la consellera por el cumplimiento de los acuerdos de fin de huelga de 2024 con el sindicato Sietess.

Pané ha insistido en que un acuerdo de salida de huelga no puede invadir temas propios de la negociación colectiva, y en que "no se incumple ningún acuerdo retributivo" porque los acuerdos a los que se llegó no eran de esta naturaleza.

Además, ha asegurado que a la mesa sectorial con el ICS, que se pactó con Sietess tras la huelga, "no se presentaron los demás sindicatos", que sí tienen representación en la negociación colectiva.

El director general de Profesionales de la Salud de la Generalitat, Jordi Vilana, ha insistido también en que los acuerdos a los que se llegó son "organizativos" y no retributivos, y ha dicho que el cumplimiento es parcial, pero que las principales reclamaciones no atendidas corresponden a mejoras y reclasificaciones profesionales que no son competencia de la Conselleria.