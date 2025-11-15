Financiación, fiscalidad y vivienda centran el primer encuentro de municipios rurales catalanes

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La financiación, la fiscalidad y la vivienda han centrado el primer encuentro de municipios rurales de Catalunya, organizado por el Govern este sábado en el Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona).

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abierto la jornada anunciando que la Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) pondrá en marcha una bolsa de vivienda en municipios rurales, y habrá subvenciones para rehabilitación de equipamientos y viviendas en desuso para recuperar unos 100 cada año, hasta 2029.

También han participado los consellers de la Presidencia, Albert Dalmau; Economía y Finanzas, Alícia Romero; Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque; Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig.

Dalmau, en la clausura del encuentro, ha destacado la importancia de la aprobación del Estatut de Municipis Rurals EN julio y ha pedido "mantener el espíritu de colaboración y generosidad" para desplegar esta ley, que ha definido como una norma que es de justicia para apostar por el equilibrio territorial.

También ha dicho que es un "reto mayúsculo" y ha emplazado al propio Govern y a los ayuntamientos a tratarse con un espíritu de confianza mutua.

FINANCIACIÓN Y FISCALIDAD

En diferentes mesas de debate, alcaldes y consellers han puesto en común los principales retos para el despliegue de esta ley; entre ellos, los referentes a la financiación y la fiscalidad.

Romero ha dicho que la financiación local es una cuestión "históricamente pendiente en Catalunya" y ha remarcado la voluntad del Govern de trabajar en esta línea.

"No podemos gobernar pensando que todo son ciudades grandes o medianas: el país es diverso", ha matizado, y ha valorado los incentivos fiscales que se pretenden poner en marcha para evitar la despoblación.

VIVIENDA

Paneque ha manifestado que las políticas de vivienda "ponen las bases de un país que entiende el mundo rural como un activo" y ha dicho que el Govern trabaja para conseguir un futuro viable y equilibrado para todos los municipios rurales.

Tras el anuncio de Illa, ha subrayado que las medidas que ya se están activando impactarán directamente en el urbanismo, la sostenibilidad, la movilidad y el apoyo a la rehabilitación de vivienda.

ADMINISTRACIÓN EN EL MUNDO RURAL

En otra mesa de debate, Ordeig ha llamado a cambiar la mentalidad respecto a la administración: "Hemos empezado un cambio de transformación que ha llegado para quedarse. Medidas disruptivas para mejorar el día a día de la ciudadanía. Ahora nos hace falta la implicación de todos".

Así, ha reivindicado que "en ningún sitio se vive mejor que en el ámbito rural si hay acceso a todas las oportunidades y servicios".

Espadaler ha destacado el plan de Justicia de Paz y de Proximidad creado por el Govern para "mejorar la eficiencia de la justicia en los municipios y de los equipamientos judiciales", y ha defendido que los municipios con jueces de paz se agrupen con otros juzgados de paz para colaborar.