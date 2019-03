Fira de Barcelona celebra haber sido el "epicentro mundial" de la tecnología un año más con el MWC

Publicado 28/02/2019 18:28:34 CET

Avisa de que el recinto Gran Via está "a los límites de capacidad"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha celebrado haber sido el "epicentro mundial" de la tecnología una edición más con el Mobile World Congress (MWC), que ha tenido lugar del lunes hasta este jueves en L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona.

En una atención a los medios para hacer balance del salón, Serrallonga ha explicado que la organización del MWC, la GSMA, le ha traslado su "absoluta satisfacción" con la decimocuarta edición en Barcelona, en la que se ha alcanzado la cifra récord de los 109.000 congresistas.

Serrallonga ha valorado que también es importante el nivel de estos asistentes, entre los que ha destacado que había directivos, creadores de opinión y personas influyentes del sector tecnológico, más allá del récord registrado de afluencia.

Para el director general, cada edición del Mobile es "un examen en el que no pueden fallar" y trabajan para que sea el mejor evento que se pueda hacer, pese a que la GSMA tenga contrato para ubicar el congreso hasta 2023 en Barcelona.

Sobre la capacidad del recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en el que se desarrolla la mayor parte del programa del MWC, Serrallonga ha señalado que actualmente se está "a los límites de capacidad".

"No tenemos que esperar y no podemos esperar crecimientos en visitantes si no hay una ampliación, que es en lo que estamos trabajando de cara al futuro", ha sostenido Serrallonga en referencia al proyecto para llegar hasta los 300.000 metros cuadrados de superficie bruta expositiva en 2024, frente a los 240.000 actuales.

IMPACTO ECONÓMICO

Serrallonga ha resaltado que el salón no solo tiene impacto económico a corto plazo con la generación, por ejemplo, de 13.900 puestos de trabajo temporales, sino que también genera "un impacto a más largo plazo" que permite impulsar la economía local.

"Eventos como este ayudan a atraer talento y a que empresas decidan instalarse" en Barcelona, ha expuesto Serrallonga y ha indicado que lo hacen por motivos como que se celebre aquí el Mobile.

OFERTAS DE TRABAJO SEXISTAS

Preguntado por las posibles ofertas de trabajo sexistas en el MWC denunciadas por UGT de Catalunya, Serrallonga ha explicado que lo están estudiando y ha defendido que los códigos de la GSMA "son muy cuidados" en estos aspectos.

Ha asegurado que en aquellas empresas que tienen una relación directa con Fira de Barcelona y la GSMA "no ha sido así en ningún momento".