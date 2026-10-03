La Fira de Micropobles trata el despliegue de las políticas públicas en el mundo rural

La Fira de Micropobles de Catalunya, celebrada este sábado en Espinavessa (Girona) - FIRA DE MICROPOBLES

GIRONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fira de Micropobles de Catalunya, celebrada este sábado en Espinavessa (Girona) ha puesto el foco en el despliegue de las políticas públicas en el mundo rural, con especial atención al Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (Plater), la vivienda y la escuela rural.

Una veintena de municipios y entidades de las cuatro provincias catalanas han formado parte de la 5 edición de la feria, en la que la cultura popular ha tenido un papel "destacado", ha informado la organización en un comunicado.

El presidente de la Associació de Micropobles, Joan Solà, ha destacado que el Plater "ha señalado de manera cruda que hace falta mejorar el diálogo con el mundo municipal rural", y ha defendido que el mundo rural participe en la definición de políticas.

Micropobles sitúa entre sus prioridades la actuación sobre la escuela rural y las medidas de vivienda y esperan que este 2026 se concrete el plan específico de vivienda rural y el Pla de Pobles anunciado para dar respuesta a la "crisis de vivienda"

Con la voluntad de poner el foco en el debate sobre la escuela rural se impulsa la primera Convención sobre escuela rural y micropueblos el próximo 17 de octubre en Sant Martí Sesgueioles (Barcelona).