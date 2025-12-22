Firmado el convenio del metal de la provincia de Barcelona para los años 2025-2027

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación del sector del metal, a 30 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Industria, UGT-FICA y la patronal UPM han firmado este lunes el convenio para la industria siderometalúrgica de la provincia de Barcelona para los años 2025-2027 en los términos del preacuerdo al que se llegó el 28 de noviembre.

Así lo ha informado el sindicato CCOO en un comunicado en el que ha señalado que el convenio "mejora los salarios, los derechos y las condiciones laborales de las 200.000 personas que trabajan en el sector".

Una vez firmado, CCOO ha reclamado a todas las empresas del metal del territorio que lo aplique de forma "inmediata, especialmente en cuanto al incremento salarial de este año, que tendrán que aplicar con efectos retroactivos desde el 1 de enero".