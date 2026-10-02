Fiscalía defiende que el disparo a Español se ajustó a principios de "congruencia y proporcionalidad"

El activista y miembro de Stop Bales de Goma Roger Español (c) atiende a los medios durante una concentración frente a la Audiencia de Barcelona, a 01 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La representante del Ministerio Fiscal, Alexandra García Tabernero, ha manifestado que el disparo de una pelota de goma efectuado por un escopetero de la Policía Nacional que reventó un ojo al activista Roger Español el 1 de octubre de 2017 se ajustó a los principios de "oportunidad, congruencia y proporcionalidad".

Lo ha afirmado este viernes durante la exposición de su informe final en la Audiencia de Barcelona, donde se celebra la última sesión del juicio en el que cuatro policías se enfrentan a penas de hasta 13 años de prisión que reclaman las acusaciones particular y popular por presuntos delitos de lesiones graves en concurso con delitos de tortura o contra la integridad moral.

La fiscal, que ha solicitado la absolución de los procesados, ha aseverado que el disparo se produjo en un contexto de necesidad y respetando el principio del uso progresivo de medios menos lesivos, que devinieron ineficaces por la "hostilidad" de algunos de los manifestantes, que pasaron de las amenazas verbales a los lanzamientos de piedras contra la policía.