Fiscalía se opone a que los padres del bebé presuntamente maltratado en Barcelona salgan de prisión

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía se ha opuesto a la petición de libertad solicitada por las defensas de los padres del bebé presuntamente maltratado en Barcelona.

Según han confirmado fuentes del Ministerio Público a Europa Press y ha avanzado 'El Periódico', ha solicitado que se mantenga la prisión provisional por riesgo de fuga, posible destrucción de pruebas y protección de la víctima, además de pedir que el recurso se celebre con vista.

Lo ha hecho después de que las defensas de ambos progenitores presentaran un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona contra la decisión del juez de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona, que rechazó el recurso de reforma y los mantuvo en prisión.

El bebé recibió el alta hospitalaria este miércoles y abandonó el Hospital Vall d'Hebron, donde permanecía ingresado desde el 16 de marzo, con una familia de acogida.

Los padres ingresaron en prisión provisional el 20 de marzo, investigados por delitos de maltrato habitual, lesiones y agresión sexual con penetración, motivo por el que la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (Dgppia) asumió la tutela del menor