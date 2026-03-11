Fiscalía pide 14 años para el padre de las hermanas forzadas a casarse y asesinadas en Pakistán

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide 14 años de prisión para el padre de las dos hermanas de Terrassa (Barcelona) obligadas a casarse en Pakistán y que finalmente fueron asesinadas en mayo de 2022 durante un viaje a su país de origen por negarse a continuar con sus respectivos matrimonios.

En el escrito de acusación, avanzado por 'El País' y consultado por Europa Press, el Ministerio Público sostiene que el padre y dos hermanos de las chicas --que también están acusados-- las sometieron a un "férreo control", impidiendo que pudiesen moverse libremente y que se relacionaran con personas ajenas al ámbito estrictamente familiar, llegando a infligirle castigos físicos si desobedecían.

Después de que la familia se instalara en Terrassa, la pequeña de las hermanas fue trasladada a Pakistán al cumplir los 18 años, donde fue obligada a casarse y, tras su regreso a Catalunya vivió un clima de "violencia, sumisión e intimidación familiar", lo que la llevó a intentar suicidarse en 2018, además tener que ser atendida en urgencias en diferentes fechas por lesiones, quemaduras de aceite y dolor en la boca.

La chica presentaba un "cuadro de angustia y ansiedad", siendo habitual verla llorar en el balcón y llegando a mostrarle marcas en el cuello y en la espalda a una vecina, a la que le explicó que se había escapado de casa porque le habían pegado y que quería irse, pero que no quería denunciar los hechos ante la policía por temor a represalias.

Aunque consiguió escapar en dos ocasiones, la primera de ellas los familiares la encontraron y la obligaron a regresar al domicilio "en contra de su voluntad", mientras que la segunda consiguió huir saltando por el balcón y se instaló en otro piso, en el que posteriormente se le unió su hermana mayor, que también había sido obligada a casarse.

Durante el tiempo que la mayor de las hermanas vivió en el domicilio familiar fue "permanentemente controlada, tanto en su vida personal como en las actividades sociales o laborales que quería desempeñar", careciendo de la posibilidad de relacionarse con personas ajenas al ámbito familiar y sufriendo castigos si no obedecía.

La Fiscalía subraya que ninguna de las dos mujeres acataron nunca el matrimonio al que habían sido forzadas, iniciando relaciones sentimentales con sus respectivas parejas en Barcelona, y manifestando de forma "reiterada" a su familia que no querían seguir casadas y que querían iniciar los trámites de divorcio.

FUERON ENGAÑADAS

Finalmente, en marzo de 2022 las hermanas viajaron a Pakistán tras ser engañadas, creyendo que su madre --que estaba allí de vacaciones desde marzo con su hermano pequeño-- había caído enferma y con el pretexto de asistir a una boda familiar, momento en el que fueron asesinadas al negarse a continuar con sus maridos.

La policía del Punjab (Pakistán) detuvo a siete familiares que estaban en la casa durante el crimen, incluidos dos hermanos de las jóvenes --uno de ellos el presunto autor material del crimen-- y los dos maridos.

En 2023 el padre fue detenido en Terrassa por los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional por presuntamente colaborar en el engaño a las jóvenes para que viajaran al Pakistán, y para el que la Fiscalía pide ahora 14 años de prisión como presunto autor de delitos de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, maltrato habitual y coacciones.

También pide que se le imponga la misma pena a uno de los hermanos de las jóvenes y solicita 8 para otro, al no quedar acreditado que participara en la planificación de los matrimonios forzados.

Los tres, señala el Ministerio Público, actuaron en todo momento prevaliéndose de su situación de parentesco y de "superioridad" sobre las víctimas.