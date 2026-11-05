Fiscalía pide 52 años para el sospechoso del doble crimen del pantano de Susqueda (Girona)

Archivo - Búsqueda de dos jóvenes en el pantano de Susqueda - EUROPA PRESS - Archivo

GIRONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Girona solicita 52 años de prisión para el principal sospechoso del asesinato de dos jóvenes en el pantano de Susqueda (Girona) en agosto de 2017, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press este jueves.

El Ministerio Público le atribuye dos delitos de asesinato (pide 25 años de prisión por cada uno de ellos) con la agravante de reincidencia, y un delito de posesión de armas, por el que solicita 2 años más.

La fiscalía sostiene que el investigado se dirigió contra los jóvenes "esgrimiendo una arma de fuego corta y con la intención directa de acabar con su vida" disparó a uno de ellos en la cabeza, provocando su muerte.

El escrito apunta que el acusado "acribilló" al segundo joven, disparándole al menos en 4 ocasiones a una distancia de 1 a 3 metros, y afirma que sabía que el tipo de arma empleada causaría su muerte.

Añade que los hechos expuestos se explican "sin que pueda acreditarse qué detonante pudo provocar que aflorase su ira desmedida".