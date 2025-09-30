Fiscalía del Tribunal de Cuentas pide investigar la "responsabilidad contable" en la Dgaia

Archivo - Fachada de la sede de la sindicatura de Cuentas en Vía Laietana 60, a 9 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha pedido que se investigue "la posible responsabilidad contable" en relación al informe 6/2025 de la Sindicatura de Comptes sobre la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), según han informado fuentes de la Fiscalía General del Estado a Europa Press este martes.

Esta petición de la Fiscalía se basa en un informe de la Sindicatura de Comptes que cifra en 167,56 millones de euros los presuntos pagos indebidos por parte de la Conselleria de Derechos Sociales a beneficiarios de distintas prestaciones sociales entre 2016 y 2024, según ha avanzado 'El Nacional', de los que 7,17 millones pertenecen a expedientes prescritos.

En el informe sobre las prestaciones económicas de derecho subjetivo del departamento, la Sindicatura señaló que se pagaron indebidamente 70,6 millones en prestaciones de dependencia; 43,78 en pensiones no contributivas y 36,15 en renta garantizada de ciudadanía, entre otras.

En lo referente a la Dgaia, en el periodo comprendido entre 2019 y 2022, hubo 4,7 millones de euros de presuntos pagos indebidos vinculados a prestaciones para personas jóvenes extuteladas.

En este sentido, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, anunció en septiembre de este año que el departamento impulsará la condonación de la deuda de las prestaciones a jóvenes extutelados que se habrían pagado indebidamente.