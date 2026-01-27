Foment achaca a "cambios regulatorios y presión normativa" las cifras de paro en Catalunya

Archivo - Un cocinero en el interior de un bar en una calle céntrica de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha atribuido a "los cambios regulatorios y la presión normativa creciente" las cifras de paro en Catalunya, que ha sumado 21.900 desempleados (+6,65%) en el cuarto trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, situando la cifra total de parados en 351.200.

Ha reaccionado de este modo en un comunicado a la publicación este martes de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025, que muestra que el paro bajó en 900 personas en ese periodo en Catalunya respecto al trimestre anterior (-0,26%) y la tasa de paro se situó en el 8,24%.

La patronal ha puesto en valor el esfuerzo del tejido empresarial y su aportación en el mercado de trabajo, pero insiste en que este avance "se está produciendo en un contexto marcado por un entorno regulatorio cambiante y una presión normativa creciente, con un impacto especialmente intenso en las pequeñas y medianas empresas".