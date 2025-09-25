Foment y la AEP refuerzan las relaciones económicas entre Catalunya y el norte de Portugal

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball y la Associaçao Empresarial de Portugal (AEP) han celebrado este jueves una jornada con el objetivo de profundizar en las relaciones económicas entre Catalunya y el norte de Portugal, informa la patronal catalana en un comunicado este jueves.

El encuentro ha contado con el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper; la cónsul de Portugal en Barcelona, Indira Rodrigues; el vicepresidente de la AEP, José Luis da Rocha, y el presidente del Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

Sánchez Llibre ha destacado que el encuentro "consolida un auténtico puente aéreo empresarial entre Catalunya y el norte de Portugal" que se basa en un comercio sólido, inversiones crecientes y un entramado comercial compartido.

La patronal ha explicado que "Catalunya y Portugal comparten un tejido empresarial dinámico y complementario" que se expresa en un comercio diversificado y en inversiones mutuas.

La consolidación de la relación "tiene como objetivo ampliar las oportunidades de crecimiento e innovación" en sectores como la automoción, los plásticos, la maquinaria, los servicios financieros y la logística.