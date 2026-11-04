Foment alerta de la "evolución desigual del mercado laboral" tras el aumento del paro

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BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha alertado de la "evolución desigual del mercado laboral" y ha reclamado evitar más costes al tejido productivo sin atender a la viabilidad de las empresas.

Ha reaccionado así a la publicación este miércoles de los datos del paro de octubre en Catalunya publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que muestran que subió en 8.174 personas respecto al mes anterior (+2,48%), hasta situarse en 338.246 personas.

"Se puede observar cómo el proceso de regularización está teniendo efectos simultáneos sobre las principales estadísticas del mercado de trabajo", ha afirmado la patronal, haciendo referencia al incremento de afiliación a la Seguridad Social y a la subida de los inscritos como demandantes de empleo.

La patronal, además, ha considerado "imprescindible" que las decisiones que incrementen los costes salariales se fundamenten en el diálogo social y en evaluaciones rigurosas del impacto sobre la competitividad, la contratación y el mantenimiento del empleo.

Foment ha reclamado reforzar la formación, la orientación y la intermediación laboral mediante la colaboración público-privada, para que "el crecimiento del empleo permita incorporar más personas paradas y responda a las necesidades de las empresas".