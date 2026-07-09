Foment alerta de que la ley catalana contra la compra especulativa agravará la crisis de vivienda

Archivo - Viviendas en construcción - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha alertado de que la ley contra la compra especulativa de vivienda genera inseguridad jurídica, lo que provocará un retraso en las inversiones y la paralización de operaciones y se reducirá aún más la oferta, agravando la crisis de la vivienda en Catalunya.

En un comunicado este jueves, la patronal ha dicho que "cuando los propietarios, promotores, inversores y familias desconocen cuál será el régimen jurídico en 2 ó 3 años, la consecuencia inevitable es el aplazamiento de inversión, la reducción de la oferta y paralización del mercado".

También ha defendido que comprar una vivienda para rehabilitarla, reservarla para los hijos o conservarla como patrimonio no es especular, sino "ejercer un derecho constitucional".

SESGO IDEOLÓGICO

Foment ha criticado que la propia denominación de la ley anticipa un "sesgo ideológico" al hablar de contención de la especulación, lo que incorpora un juicio político sobre la actividad de los ciudadanos.

Además, considera que no impulsa la construcción de vivienda o urbanización del suelo, sino que restringe el derecho a la propiedad, limita la libertad de la gente e incrementa el control administrativo sobre el patrimonio privado.

"No se limita a regular el uso de las viviendas. Prevé decidir quién puede comprar, con qué finalidad, cuántas viviendas puede tener y el uso que deberá hacer durante años", alega.

LECTURA ÚNICA

La patronal catalana se ha referido a la tramitación de la propuesta de ley por lectura única aprobada el miércoles por el Parlament, y defendido que las reformas del derecho de propiedad "no pueden nacer de un acuerdo presupuestario de un año".

Según Foment, el procedimiento de lectura única se creó para iniciativas simples o ampliamente consensuadas, así que "utilizarla para reformar uno de los derechos constitucionales más relevantes significa convertir una excepción reglamentaria en un mecanismo habitual para reducir el debate parlamentario".