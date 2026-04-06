Foment alerta de "signos de agotamiento estructural" en el mercado laboral catalán

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BARCELONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha alertado de "signos de agotamiento estructural" en el mercado laboral catalán tras el descenso del paro en Catalunya en 3.777 personas durante el mes de marzo (-1,15%).

Los datos de marzo también muestran un incremento de la afiliación en un periodo "condicionando por la incidencia favorable de la Semana Santa", cuya repercusión en la actividad económica y el mercado de trabajo ha influido positivamente en los indicadores, informa Foment en un comunicado de este lunes.

La patronal destaca que, en 2025, el paro disminuyó en un 3,67%, un ritmo "claramente mayor" que el 2,50% registrado este marzo, y que la variación anual en Catalunya se mantiene lejos de la media estatal y muestra una desaceleración respecto al año anterior, mientras en el conjunto del Estado la reducción del paro alcanza el -6,22%.

Asimismo, remarca que pese a que en términos mensuales Catalunya es la tercera comunidad con mayor incremento de afiliados (32.415), el aumento interanual de la afiliación es "el más moderado de los últimos 4 años".

CONTEXTO GEOPOLÍTICO Y "COMPLEJIDAD REGULATORIA"

Foment apunta al actual contexto geopolítico, la moderación del crecimiento de la economía catalana a lo largo de 2026, la "creciente complejidad regulatoria", el incremento de los costes y la persistencia del ausentismo laboral, entre otros.

Todo ello hace necesario impulsar "un entorno que aporte confianza, certeza y estabilidad a las empresas", por lo que la organización pide un marco jurídico previsible y estable, evitando un incremento de la carga regulatoria y contener aquellos factores que inciden negativamente en la actividad económica.