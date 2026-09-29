Foment crea un 'think tank' sobre el deporte e impulsa un análisis de la ley de mecenazgo

Imagen de la sesión de trabajo de la Comissió d'Esports de Foment celebrada este martes en Barcelona - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha creado el Centre d'Estudis d'Opinió de l'Esport, un 'think tank' del sector del deporte, y ha impulsado un informe sobre la proposición de ley catalana de fomento del mecenazgo en el sector, actualmente en trámite en el Parlament.

En una sesión de la Comissió d'Esports de la patronal en Barcelona, se han presentado este martes los objetivos de la comisión durante la legislatura y el plan de trabajo para los próximos años, informa Foment en un comunicado.

El objetivo del 'think tank' es elaborar, por encargo de la propia comisión, informes y estudios analíticos sobre el sector, con el objetivo de aportar datos propios que "fomenten la incidencia política y económica del sector".

Según el presidente de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) y de la comisión de la patronal, Gerard Esteva, el deporte genera cerca del 3% del PIB de Catalunya, y genera "economía, empleo, salud y cohesión social".

"Que Foment del Treball lo sitúe como un eje estratégico es un reconocimiento al peso real del sector y una oportunidad para convertirlo en propuestas concretas, con datos propios y rigurosos", ha afirmado.

El plan de trabajo de la comisión prevé abordar temas como el mecenazgo y la financiación privada en el deporte, su peso como sector estratégico en la economía, el posicionamiento de Barcelona como capital deportiva del mundo, la relación con la salud o la innovación y la tecnología.

El primer trabajo es un informe que analiza el texto de la propuesta de ley de fomento del mecenazgo en el deporte, y la elaboración de propuestas de enmienda en el ámbito catalán y de reforma en el estatal, con el objetivo de que la futura ley "sitúe el deporte al nivel de los mejores modelos europeos".