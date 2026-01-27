Foment defiende ante la CE que empresas europeas pueden controlar los sistemas de comunicación

Archivo - El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de Foment del Treball encabezada por su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha defendido ante la Comisión Europea (CE) que las empresas catalanas y europeas tienen la capacidad de garantizar el control de los sistemas de comunicación en la Unión Europea (UE), informa en un comunicado este martes la patronal.

La delegación ha mantenido reuniones con miembros de la CE para tratar la nueva regulación europea de ciberseguridad y telecomunicaciones.

La patronal ha recordado que varias compañías que ya han completado sus procesos de reindustrialización están estableciendo acuerdos con la UE para entrar en procesos industriales de relevancia en defensa y seguridad.

Sánchez Llibre ha subrayado que en el contexto actual "no tiene ningún sentido que cada país se mueva por su cuenta en seguridad y defensa" y ha pedido una respuesta europea coordinada para evitar dependencias externas.

Ha destacado que las empresas catalanas tienen "una gran oportunidad" para entrar en este mercado, que ha dicho que está en crecimiento y lleno de oportunidades.