Foment defiende en Roma la creación de un abogado único europeo para reforzar la competitividad

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reivindicado la necesidad de avanzar hacia la figura del abogado europeo único como pieza clave para "garantizar seguridad jurídica, impulsar el crecimiento económico y reforzar la competitividad del mercado único".

Lo ha dicho este martes en una sesión celebrada en la Universidad LUISS de Roma, que ha contado con la presencia del embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, y el embajador de España en Italia, Miguel Fernández-Palacios, entre otras figuras institucionales.

Sánchez Llibre ha subrayado que Europa "vive un momento decisivo, marcado por la digitalización, la inteligencia artificial, la competencia global y una creciente inestabilidad geopolítica", y que este escenario exige profesionales con una formación y una visión claramente supranacionales, en sus palabras.

Ha puesto en valor las conclusiones del informe de Enrico Letta, en alusión a que defiende que Europa "necesita más unidad, más armonización y menos fragmentación si quiere competir en un mundo dominado por gigantes económicos y tecnológicos".

Asimismo, ha alertado de que las empresas europeas "continúan enfrentándose a un mosaico de veintisiete marcos normativos diferentes" que afectan a la movilidad profesional, fiscalidad empresarial, regulación digital y la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, entre otras cuestiones.