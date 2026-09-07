Foment incorpora a su ecosistema empresarial la firma de asesoramiento económico Afi

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el socio director de Corporate Finance de Afi, Pablo Mañueco - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha incorporado a su ecosistema empresarial la firma de asesoramiento económico Afi para dotarse de "una nueva mirada experta en ámbitos clave para la competitividad como el análisis económico, la regulación, la financiación y la transformación empresarial".

La incorporación se ha oficializado en una reunión entre el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el socio director de Corporate Finance de Afi, Pablo Mañueco, ha informado este lunes la patronal en un comunicado.

Sánchez Llibre ha destacado de Afi su "independencia, rigor y capacidad de anticipar los grandes retos que afectan a las empresas".