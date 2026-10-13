Foment pide a Bruselas ampliar las competencias de las mutuas para gestionar altas y bajas médicas

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BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball se ha reunido en Bruselas (Bélgica) con representantes de la Comisión Europea (CE) y miembros del Parlamento Europeo (PE) para defender que se dé "más protagonismo ejecutivo" a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (SS) y capacitarlas para la gestión y reconocimiento de las altas y bajas médicas.

La delegación de la patronal que ha participado en los encuentros, liderada por su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha reclamado acabar con el "acelerado crecimiento del absentismo laboral y plantear una respuesta coordinada en el ámbito comunitario", ha informado este martes Foment en un comunicado.

La patronal ha entregado su Llibre Blanc sobre l'Absentisme Laboral, un documento de diagnóstico y propuestas en el que se exige una "reforma profunda del sistema de gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC).

El estudio sostiene que el absentismo por enfermedad o accidente no laboral "se ha convertido en un problema estructural que condiciona directamente la organización interna de las empresas", además de la viabilidad de los sistemas públicos de protección social y la capacidad de crecimiento económico de la Unión Europea (UE).

PROPUESTAS

Entre las propuestas del Llibre Blanc, destaca que las empresas dejen de asumir directamente la prestación entre los días 4 y 15 de la baja, revisar las obligaciones de cotización durante estos procesos y eliminar el sistema de pago delegado.

Además, la patronal ha pedido poner a disposición del sistema público la extensa red de infraestructuras y equipos médicos de las mutuas para hacer pruebas diagnósticas y tratamientos de forma preferente, hecho que permitiría "reducir las listas de espera sanitarias, evitar la prolongación innecesaria de los procesos de baja y optimizar el seguimiento de los expedientes mediante herramientas de digitalización y trazabilidad compartida"

"SOBRECARGA FINANCIERA INALCANZABLE"

"Esta situación genera una sobrecarga financiera inalcanzable para el tejido empresarial y para la Administración", ha añadido la patronal, que ha afirmado que el coste total de las ITCC fue de 33.280 millones de euros en 2025, "prácticamente el doble" que en 2019.

"De esta cantidad, 16.115 millones fueron soportados directamente por las empresas", ha detallado Foment.