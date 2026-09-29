Foment pide reducir el coste de las bajas y recuperar el despido objetivo en ausencias reiteradas

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, junto a la directora de Relaciones Laborales de Foment, Yésika Aguilar, y al catedrático de Derecho del Trabajo de la UB, Jordi Garcia, en la presentación del 'Llibre blanc sobre l'absentisme laboral' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha propuesto reducir los costes que asumen las empresas en las bajas laborales, recuperar la causa de despido objetivo en "ausencias reiteradas" y dar más protagonismo a las mutuas para reducir el absentismo relacionado con procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes.

Lo ha dicho este martes en rueda de prensa en Barcelona durante la presentación del 'Llibre blanc sobre l'absentisme laboral' junto a la directora de Relaciones Laborales de Foment, Yésika Aguilar, y al catedrático de Derecho del Trabajo de la UB, Jordi Garcia.

Sánchez Llibre ha explicado que el "alto porcentaje de absentismo", especialmente el relacionado con las contingencias comunes, que son las de mayor número y que más han aumentado en los últimos años, afecta negativamente a la productividad de las empresas y la continuidad de pymes y negocios de autónomos.

"El absentismo es un problema global que afecta a todo el mundo y empieza a ser inasumible para la economía y la sociedad", ha defendido Sánchez Llibre, quien ha situado como objetivo de las propuestas de la patronal volver a los niveles de absentismo registrados en 2019.

ABSENTISMO

Según los datos del libro blanco de Foment, en España se iniciaron 9,10 millones de procesos de baja por contingencias comunes, un 7,56% más que el año anterior, y frente a los 5,9 millones de procesos iniciados en 2019.

Respecto al coste, Aguilar ha cifrado en 33.280 millones de euros el coste que han supuesto este tipo de contingencias en España en 2025, de los cuales más de la mitad son asumidos por las empresas, ha dicho, y frente a los 16.647 millones en los que se situaba en 2019.

En Catalunya, por su parte, el coste se ha situado en 6.279 millones de euros a cierre de 2025, frente a los 3.112 millones de hace seis años.

COSTES EMPRESARIALES Y MUTUAS

Las propuestas de Foment incluyen una reducción de los costes que son asumidos por las empresas, eliminando su responsabilidad de pagar la prestación de la baja entre el 4 y 15 día, y que este pase a ser asumido por las empresas gestoras o las mutuas, o eliminar la obligación de cotización durante la baja.

También proponen dotar de más protagonismo a las mutuas para que puedan asumir la asistencia sanitaria y rehabilitación de los trabajadores y "agilizar" así diagnósticos, tratamientos y recuperaciones de los trabajadores, ha explicado Sánchez Llibre.

COMPLEMENTOS Y NEGOCIACIÓN

De entre las propuestas del texto, el presidente de Foment también ha resaltado recuperar la causa de despido objetivo por "ausencias reiteradas", excluyendo los supuestos de incapacidad, y la revisión y eliminación de los complementos de incapacidad temporal que están incluidos en los convenios colectivos.

"Es una propuesta de cambio de modelo, porque consideramos necesario reducir todos los costes añadidos y los posibles desincentivos existentes a la hora de volver", ha detallado.

Ha pedido al Gobierno y los diferentes partidos políticos que sitúen el absentismo en un lugar prioritario de la agenda política y ha instado a ejecutar un "gran acuerdo con diálogo social" que permita impulsar reformas en continuidad y con resultados.