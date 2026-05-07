Foment señala un aumento de los ERE en Catalunya, hasta 151 en el primer trimestre

El presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de Foment, Luis Pérez, y la directora de Relaciones Laborales, Yésika Aguilar - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El número de expedientes de regulación de empleo (ERE) resueltos en Catalunya en el primer trimestre del año fueron 151 expedientes, 20 más que el año anterior, un incremento del 15,27%, según datos del Observatori de Treball i Model Productiu que ha explicado Foment del Treball.

Así se desprende del Informe del Mercado Laboral y la Negociación Colectiva presentado este jueves por el presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de Foment, Luis Pérez, y la directora de Relaciones Laborales, Yésika Aguilar, que han destacado tanto la variedad de las causas como la concentración en el sector servicios y la industria.

Respecto a las causas de los ERE, Aguilar ha explicado que existe una gran diversidad en causas que están motivando cada expediente, aunque ha resaltado factores como cambios en el modelo de producción o digitalización.

Preguntada por los últimos expedientes de regulación que se han dado a conocer en Nestlé, Ficosa y Nissan, Aguilar ha defendido que "se debe estar en cada caso concreto y situación concreta", y ha defendido que los ERE están bajo el amparo de causas reguladas, objetivas y justificadas.

"Al final las empresas se deben adaptar, deben ser competitivas, y eso evidentemente tiene un impacto en el mercado de trabajo, pero en diferentes elementos", ha explicado la directora, tanto en el desplazamiento de puestos de trabajo como también en la creación de nuevas partidas profesionales con otras competencias para responder a los cambios en las empresas.

ERE DE EXTINCIÓN

Según los datos que ha explicado Aguilar, los ERE de extinción han aumentado por encima del resto de tipologías, hasta suponer ya un 47% del total, siete puntos más que el primer trimestre del año anterior, y reduciendo la distancia respecto a los ERE por suspensión y reducción, que implican medidas de "flexibilidad interna".

Aguilar se ha referido a una "normalización" de este tipo de procesos tras el paréntesis de la pandemia: en 2019 los ERE de extinción fueron un 45% del total, que pasaron a un 0,17% en 2020, y han aumentado progresivamente en 2021 (3,7%), 2022 (12,68%), 2023 (32,28%), 2024 (41,31%) y 2025 (44,91%).

SECTORES Y CAUSAS

Por sectores de actividad, los expedientes de regulación de empleo en el primer trimestre se concentran en el sector servicios (63,5%) y la industria (29,8%), que son también los que concentran el mayor número de trabajadores afectados, un 57,9% el sector servicios y un 39% la industria.

Por causas alegadas, el informe de Foment destaca las económicas, con un 44,3% del total de expedientes, y de producción, un 30,4%, mientras que por número de trabajadores, las causas productivas afectan a un 42,4% del total y las económicas a otro 33,5%.

MIGRACIÓN

Pérez, por su parte, ha destacado el creciente peso de la ocupación migrante en el mercado laboral de Catalunya, que en la última década se ha duplicado, hasta los 773.000 trabajadores actualmente, que suponen un 1 de cada 5 puestos de trabajo.

"Se ve con claridad que para ser capaces de absorber la necesidad del crecimiento productivo que tenemos en Catalunya es necesaria la presencia de personas migrantes", ha explicado Pérez, y ha detallado que más de la mitad del empleo neto creado en Catalunya en la última década ha sido absorbida por trabajadores extranjeros.

REGULARIZACIÓN

En relación a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno, el presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la patronal ha pedido esperar a conocer los datos definitivos, y ha explicado que uno de los desafíos más importante de Catalunya es la economía informal y la falta de mano de obra.

"Esto refleja que, más allá de aspectos políticos en los que no entraremos a valorar, que el mercado laboral, y los datos así lo demuestran, es capaz de absorberlo y necesita esta población para seguir creciendo", ha dicho.