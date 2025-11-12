Foment del Treball impulsa un hub catalán de empresas estratégicas de defensa y seguridad

Archivo - El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha anunciado que impulsará un hub catalán de empresas estratégicas de defensa y seguridad que contribuirá a los planes y programas europeos de defensa, en un comunicado este miércoles.

Lo ha hecho tras las diferentes reuniones con organismos europeos que ha mantenido una delegación de la patronal, encabezada por su presidente, Josep Sánchez Llibre, en Bruselas (Bélgica).

Ha explicado que la voluntad es aprovechar "el gran potencial de la industria catalana, de alta capacidad técnica y tecnológica, innovadora y con personal altamente cualificado", para aplicar tecnología de doble uso en ámbitos como las comunicaciones y sistemas de navegación, entre otros sectores.

La patronal ha señalado que el Gobierno prevé invertir 10.000 millones de euros anuales en el Plan de Acción Industrial y Tecnológico para Seguridad y Defensa, de los que Foment reclama que el 20% se destinen a Catalunya.

Sánchez Llibre ha señalado que la voluntad de la organización es que "Catalunya sea parte activa en la construcción de una Europa más segura, innovadora e industrialmente fuerte".