Momento de la firma del acuerdo - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha anunciado en un comunicado este jueves que ha incorporado a Cambridge Spark España como nuevo socio "para impulsar una inteligencia artificial (IA) que empieza por las personas".

La patronal ha explicado que la empresa está especializada en formación en IA y datos, y que aportará su experiencia en el desarrollo de competencias digitales y la transformación empresarial.

Ha añadido que esta adhesión le permite reforzar la apuesta por la innovación y el desarrollo del talento interno, factor que ha definido como "clave para que las empresas puedan integrar la IA en sus procesos".