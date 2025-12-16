Foment del Treball incorpora a Equinix como socio para reforzar el ecosistema digital

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y la consejera delegada de Equinix en España, Eulàlia Flo. - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y la consejera delegada de Equinix en España, Eulàlia Flo, han firmado el acuerdo para que la empresa se una a la patronal como socia, con el fin de reforzar el ecosistema digital.

En un comunicado este martes, la patronal ha explicado que el objetivo es impulsar el desarrollo de la infraestructura tecnológica y el potencial de Catalunya como hub digital.

Ambas partes han subrayado la "importancia estratégica de Barcelona" en el impulso de nuevas conexiones digitales y en la atracción de proyectos tecnológicos de alto valor añadido.

Sánchez Llibre ha asegurado que Equinix ayuda a la organización "a mirar hacia el futuro" y ha puesto en valor la experiencia en infraestructuras digitales.

Flo ha señalado el "compromiso firme" de la empresa con el crecimiento del sector digital en Catalunya y la voluntad de contribuir a que Barcelona se mantenga como hub tecnológico del sur de Europa.