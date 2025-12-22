Foment del Treball presenta alegaciones contra el recargo municipal a la tasa turística

Archivo - Sede de Foment del Treball. - FOMENT DEL TREBALL - Archivo

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha presentado alegaciones al proyecto de ley de modificación del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos en las que reclama la supresión del artículo que permite que los municipios establezcan un recargo municipal.

La patronal ha asegurado que se opone "frontalmente al recargo" y ha alertado de que afectará a las familias catalanas, informa en un comunicado este lunes.

"La mayoría de personas que veranean en la costa, el interior y el Pirineo son familias de Catalunya", ha dicho la organización, que ha añadido que también afectará a los que se desplacen por razones médicas o laborales.

Ha señalado que este recargo desnaturaliza la tasa turística, ya que ha dicho que el nuevo texto la convierte "en una herramienta municipal de recaudación, con el único objetivo de generar ingresos adicionales".

La patronal ha explicado que este recargo "puede generar competencia fiscal entre municipios" y provocar agravios comparativos.