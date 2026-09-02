Foment ve un "deterioro significativo" del paro en Catalunya en agosto

Archivo - Un repartidor con una carretilla en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball considera que aunque las cifras de paro de agosto acostumbran a mostrar una evolución desfavorable por causas estacionales, los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social reflejan un "deterioro significativo" en términos mensuales, informa en un comunicado.

Ha reaccionado así las cifras de paro en Catalunya, que ha subido en 14.594 personas en agosto(+4,63%), tras aumentar un 2,51% el mes anterior, situando el número total de desempleados en 329.468.

Respecto a las afiliaciones, que han bajado una media de 59.529 en agosto respecto al mes anterior (-1,48%) y han aumentado en 116.437 personas, un 3,03% más, respecto al mismo mes de hace un año, la patronal ha pedido prudencia a la hora de analizar el posible impacto de la regularización extraordinaria de personas migrantes.

Ha defendido que este proceso puede tener "efectos simultáneos" en dos estadísticas, y actuar tanto como un factor de impulso de la afiliación como tener un impacto en el aumento del paro registrado.

Foment ha insistido en la necesidad de promover medidas que favorezcan la creación de empleo, la competitividad empresarial y el reajuste entre oferta y demanda laboral, y ha pedido evitar reformas reguladoras que creen "rigideces" para las empresas.