Los fondos recaudados en el Sosciathlon se destinarán a investigar dos enfermedades minoritarias

Presentación de la próxima edición del evento solidario Sosciathlon - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La próxima edición del evento solidario Sosciathlon destinará todos los fondos recaudados a la lucha contra el sarcoma de Ewing y la enfermedad de Von Hippel-Lindau, dos patologías minoritarias y tumorales.

El Port de Tarragona será una de las instituciones colaboradoras de la próxima edición, que se celebrará el 5 de octubre en Vila-seca (Tarragona), según ha informado este martes en un comunicado.

El presidente de la Asociación Sosciathlon, Marçal Ferré, ha explicado que están "muy contentos de poder dar visibilidad, voz y altavoz a estas dos patologías minoritarias, contribuyendo a impulsar la búsqueda y la esperanza de muchas familias".

Para el presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, su colaboración "consolidará aún más este evento, que celebra el 10 aniversario, siendo una de las actividades solidarias más destacadas" del territorio.

El encuentro incluirá pruebas no competitivas para correr o andar, nadar, montar en bicicleta o bailar zumba y se celebrará en la playa de la Pineda.