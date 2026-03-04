Font (Centre Delàs) tilda de "pataleta" la amenaza de Trump de bloquear el comercio con España

La presidenta del Centre Delàs, Tica Font - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Centre Delàs, Tica Font, ha asegurado que la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear el comercio con España es una "pataleta de niño", en declaraciones a Europa Press este miércoles.

"No tiene sentido enfadarse con Pedro Sánchez por haber dicho que ha pedido a Estados Unidos que no utilice las bases militares en España para realizar ataques militares en Irán", ha añadido la responsable del centro dedicado al análisis de temas como la paz, la seguridad, la defensa y el desarme.

Ha añadido que estas declaraciones no tienen utilidad "salvo que darle más alas a la campaña electoral a favor de Pedro Sánchez", ya que ha dicho que es el único líder europeo que no está cediendo ante Trump.

La presidenta del Centre Delàs ha descartado que se puedan romper las relaciones comerciales entre ambos países y ha apuntado que es "una improvisación".

Font ha asegurado que Trump hizo estas declaraciones "sin pensar" y sin que nadie de su alrededor le dijera que no tienen sentido.